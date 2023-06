The Boys 4, Erin Moriarty anticipa: 'Vedremo più sviluppo dei personaggi'

La quarta stagione di The Boys non ha ancora una data d'uscita confermata, ma in una recente intervista Erin Moriarty ha potuto anticipare qualche dettaglio di ciò che vedremo prossimamente su Prime Video.

Parlando con Collider, l'interprete di Starlight ha spiegato che la quarta stagione di The Boys vedrà la storia andare un po' più a fondo nelle personalità dei suoi personaggi - compresi i cattivi - in un modo che potrebbe far riconsiderare agli spettatori la percezione che hanno di alcuni di loro.

"Ogni stagione andiamo un po' più a fondo con ogni personaggio", ha spiegato Moriarty. "Su quelli che fino ad ora pensavate fossero solo cattivi, inizierete a scoprire qualcosa di più su di loro che forse vi farà capire, non che sono buoni, ma che ci saranno sempre dei dettagli che non potrete mai anticipare, che vi impediranno di incasellare totalmente quel personaggio".

The Boys 4 mostrerà "la cosa più disgustosa" mai vista nella serie

Le riprese di The Boys 4 sono terminate diverse settimane fa e attualmente è in corso la post-produzione. Prime Video non ha ancora comunicato la data d'uscita ufficiale in streaming anche se ha confermato che la stagione debutterà entro il 2023.