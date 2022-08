The Boys 4: Antony Starr ed Erik Kripke annunciano l'inizio delle riprese

Le riprese di The Boys 4 sono già in corso, come conferma l'interprete di Patriota Antony Starr. L'attore ha pubblicato sui social media una foto del cast della serie Prime Video all'epoca delle riprese della prima stagione (2018-2019) accompagnata dalla scritta "Stagione uno. Tanto tempo fa. stagione quattro, si comincia :)".

La foto pubblicata da Antony Starr ritrae Black Noir (Nathan Mitchell), Patriota (Starr), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), Starlight (Erin Moriarty), Abisso (Chace Crawford) e Translucent (Alex Hassell), i membri originali del team dei Sette.

Lo stesso creatore di The Boys, Erik Kripke, ha aggiornato i fan sull'inizio delle riprese della quarta stagione pubblicando su Twitter a sua volta una foto della prima pagina della sceneggiatura, scritta da David Reed, in cui viene svelato il titolo del primo episodio della nuova stagione, Department of Dirty Tricks. L'episodio sarà diretto da Phil Sgriccia, che ha già diretto quattro episodi dello show durate le prime tre stagioni.

Tra le novità in arrivo scopriamo che il giovanissimo Cameron Crovetti, che interpreta Ryan, il figlio di Patriota, è stato promosso a regular. Il che significa che nella quarta stagione il suo personaggio avrà quasi certamente un peso maggiore. L'ultima volta che abbiamo visto Ryan è stato dopo che Patriota ha annunciato la sua presenza al mondo, provocando reazioni contrastanti e una testa che esplode. Eric Kripke si rende conto delle implicazioni della collaborazione tra Ryan e suo padre, dicendo a Variety che la posta in gioco è "apocalittica":

"Ryan è un pezzo davvero importante della storia perché è per metà Becca e per metà patriota. Se Billy Butcher riuscirà a capire come riallacciare un rapporto col ragazzo, quella potrebbe essere l'arma migliore contro Patriota. ma se il Super conquisterà il ragazzo, è il risultato sarà apocalittico perché ci saranno due Patriota. È come un dramma infantile con una posta in gioco apocalittica. È come "Kramer vs. Kramer" incontra "Avengers: Endgame". Quindi sarà una storia davvero ricca".

Confermato anche il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy. Lo stesso attore ha annunciato il nuovo impegno commentando un post su Instagram del collega Karl Urban, interprete di Butcher.

La quarta stagione di The Boys approderà su Prime Video nel corso del 2023 o nei primi mesi del 2024.