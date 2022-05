The Boys 3: il trailer dei nuovi episodi della serie in arrivo su Prime Video

A giugno arriverà su Prime video The Boys 3 e il trailer regala qualche scena in anteprima dell'atteso ritorno della serie.

Nel video si sottolinea infatti che Patriota ha qualche problema e la situazione sembra sfuggire al controllo, situazione che porta all'introduzione di nuovi personaggi e alla scelta compiuta da Butcher. Nel trailer spazio poi a complotti, esplosioni, uccisioni, morti violente e tanto altro.

La terza stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video a partire dal 3 giugno, conterrà anche l'adattamento di una delle storie più scandalose e controverse del fumetto, Herogasm, che Jensen Ackles ha definito "scioccante". Nel fumetto i Super si recano su un'isola deserta di proprietà della Vought per partecipare a una massiccia orgia.

Insieme al cast delle prime due stagioni, nei nuovi episodi di The Boys sono in arrivo la star di Supernatural Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina. Con loro nella stagione 3 anche Miles Gaston Villaneuva nei panni di Supersonic, Sean Patrick Flanery che sarà Gunpowder, Nick Wechsler sarà Blue Hawk e Laurie Holden sarà la Contessa Cremisi.