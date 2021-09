The Boys 3, terminate le riprese: il cast celebra l'occasione sui social

Le riprese di The Boys 3 sono ufficialmente concluse. A comunicarlo su Instagram sono gli attori della serie di Amazon Prime Video, che celebrano la fine di un lungo percorso.

Come per quasi ogni altra produzione cinematografica e televisiva, quest'anno ci si è messo di mezzo l'emergenza sanitaria, ma finalmente le riprese di The Boys sono giunte al termine.

La serie tv ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg e ispirata alle omonime graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson ci ha impiegato un po' più del solito per portare a termine il compito questa volta a causa di forze maggiori, ma la fase di produzione è andata avanti senza problemi (nessuna positività registrata sul set), e ora può lasciare spazio a quella di post-produzione.

A rendercene partecipi sono proprio alcuni membri del cast di The Boys, da Karl Urban (Billy Butcher) a Jensen Ackles (Soldier Boy) - che osserva come lo scorso anno, nello stesso esatto giorno si concludevano le riprese di un'altra serie ideata da Eric Kripke e di cui era protagonista, Supernatural -, da Jack Quaid (Hughie) a Erin Moriarty (Starlight).

Non sappiamo ancora quando The Boys 3 farà il suo debutto su Amazon Prime Video, ma ora che le riprese si sono concluse non dovrebbe mancare poi molto prima che arrivino dei nuovi materiali promozionali e, magari, qualche indizio sulla data d'uscita dei nuovi episodi.