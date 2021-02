The Boys 3: annunciato l'inizio delle riprese della nuova stagione

Le riprese di The Boys 3 prenderanno il via tra pochi giorni a Toronto: lo ha rivelato Eric Kripke, l'ideatore della fortunata serie TV targata Amazon basata sull'omonimo fumetto firmato da Garth Ennis e Darick Robertson.

A quattro mesi di distanza dal clamoroso finale della seconda stagione di The Boys, i numerosi fan della serie Amazon sognano di poter scoprire il prima possibile ciò che accadrà nei prossimi episodi dello show ideato da Eric Kripke e basato sull'omonimo fumetto firmato da Garth Ennis e Darick Robertson. In tal senso, non può che far piacere scoprire che proprio in questi giorni prenderanno il via le riprese della terza stagione della serie TV che riunirà sul set Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Annie), Karen Fukuhara (Kimiko) e Dominique McElligott (Queen Maeve). Sono infatti loro ad aver raggiunto Toronto per girare le nuove scene di The Boys, dopo essere stati sottoposti a quarantene obbligatorie di due settimane. L'annuncio è stato dato da Eric Kripke, il quale si è affacciato su Twitter per parlare di un panel in cui interverrà questo weekend ed ha confermato che la produzione della serie inizierà la prossima settimana. Considerata la frequente condivisione di foto dal set da parte dei membri del cast, è molto probabile che scopriremo qualche dettaglio in più già nei prossimi giorni.

Kripke aveva detto precedentemente a Consequence of Sound: "Ogni stagione di uno show televisivo diventa un po' più difficile da scrivere perché tutti i tuoi migliori istinti originali di esplorare sono stati esplorati. Quindi, devi iniziare ad andare in alcune delle aree in cui all'inizio non ti sarebbe venuto in mente di andare e quelle sono sempre un po' più complicate da far sembrare grandi ed affascinanti come le cose che hai raccontato prima. Quindi, è molto impegnativo". Ad oggi sappiamo che il sesto episodio di The Boys 3 adatterà la trama di The Boys: Herogasm, uno spin-off del fumetto originale in cui vari supereroi fingono di lasciare la Terra per combattere una minaccia aliena, mentre in realtà si ritirano su un'isola per partecipare ad un'orgia e fare uso di droghe. Nel frattempo, Hugie e Butcher si infiltrano proprio su quell'isola.