The Boys 3, su Prime Video in streaming da oggi

The Boys 3 sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 3 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio: pronti ai primi tre episodi della stagione?

La terza stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video a partire da oggi 3 giugno, conterrà anche l'adattamento di una delle storie più scandalose e controverse del fumetto, Herogasm, che Jensen Ackles ha definito "scioccante". Nel fumetto i Super si recano su un'isola deserta di proprietà della Vought per partecipare a una massiccia orgia.

The Boys 3: una foto di scena

Insieme al cast delle prime due stagioni, nei nuovi episodi di The Boys sono in arrivo la star di Supernatural Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina. Con loro nella stagione 3 anche Miles Gaston Villaneuva nei panni di Supersonic, Sean Patrick Flanery che sarà Gunpowder, Nick Wechsler sarà Blue Hawk e Laurie Holden sarà la Contessa Cremisi.

L'attesa terza stagione di The Boys debutta oggi con tre episodi, a seguire i fan avranno a disposizione un episodio a settimana fino al gran finale, previsto per il prossimo 8 luglio. Le riprese della terza stagione di The Boys sono terminate a settembre 2021, dopo numeri ostacoli dovuti alla situazione sanitaria mondiale.