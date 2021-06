The Boys 3: Laurie Holden farà parte del cast

L'attrice Laurie Holden è entrata a far parte del cast di The Boys 3, la terza stagione della serie tratta dai fumetti.

Le riprese di The Boys 3 sono attualmente in corso e nel cast, con un ruolo ricorrente, ci sarà anche Laurie Holden che sarà una delle new entry nei nuovi episodi dello show targato Amazon.

Il progetto ha già infatti accolto in precedenza Jensen Ackles con la parte di Soldier Boy, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler.

Nelle puntate inedite di The Boys l'attrice Laurie Holden avrà il ruolo della Contessa Cremisi. Tra le pagine dell'opera originale è una donna con i capelli rossi e indossa un costume e un mantello dello stesso colore. La contessa possiede poteri legati al calore e ha una relazione con Mind Droid, anche se ha dei rapporti con Stormfront. Il suo destino, se rispettasse quanto accade tra le pagine, non sarà particolarmente felice.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Nel cast Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.