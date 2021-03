The Boys 3: Katia Winter nel cast delle nuove puntate

The Boys 3 avrà nel proprio cast anche Katia Winter, già conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Sleepy Hollow e Legends of Tomorrow.

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Little Nina, personaggio molto famoso dai fan del fumetto al centro dell'adattamento televisivo prodotto per Amazon Studios.

Katia Winter è solo la new entry più recente nel cast della terza stagione di The Boys e tra gli arrivi più attesi c'è quello di Jensen Ackles che sarà Soldier Boy.

Tra le pagine dei fumetti, non proseguite se non volete spoiler , Little Nina produce una propria versione del Compound V, potendo quindi creare i propri 'supes', ma la sua sostanza è molto instabile e continua a far esplodere la testa dei soggetti scelti come cavia. Dopo un trauma infantile e problemi personali in famiglia, Nina decide inoltre di non fidarsi degli uomini e si affida quindi ai sex toys per soddisfare i suoi desideri. Il personaggio esce di scena in modo davvero violento e spettacolare grazie a un'idea di Billy Butcher che sfrutta a proprio favore proprio le sue abitudini sessuali.

Nel cast di The Boys troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Aya Cash e Colby Minifie.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.