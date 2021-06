The Boys 3: Jensen Ackles offre un primo sguardo allo scudo di Soldier Boy in attesa del teaser

Jensen Ackles ha svelato un primo sguardo allo scudo di Soldier Boy in una foto anticipando l'uscita imminente del teaser della terza stagione di The Boys.

In attesa del primo teaser trailer di The Boys 3, in uscita nelle prossime ore, il nuovo arrivo del cast Jensen Ackles ha fornito un primo sguardo allo scudo di Soldier Boy, storico personaggio dei fumetti che farà il suo ingresso nella terza stagione della serie Amazon Prime Video.

"Ogni ammaccatura, ogni graffio, ogni segno racconta una storia. Una storia che finisce con me che vinco" scrive Jensen Ackles accompagnando la frase con un'emoticon che strizza l'occhio.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Nel cast Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.