The Boys 3: il governo aumenta le restrizioni all'attività dei Super (VIDEO)

Nuovi guai in arrivo per i super nel nuovo video che anticipa il ritorno di The Boys 3 su Amazon, tra i bersagli della parodia anche la piattaforma streaming Disney+.

Un nuovo video che anticipa l'imminente terza stagione di The Boys, serie Amazon Prime Video ormai di culto, suggerisce restrizioni governative più severe sulla Vought e sull'attività dei supereroi.

The Boys ha riscosso un enorme successo su Amazon grazie all'ironia con cui smonta il culto intorno ai supereroi e alla satira pungente sulle multinazionali e le collusioni col governo. Nel nuovo teaser ritroviamo l'anchorman fictional di Fox News Cameron Coleman intento a rivelare che il governo sta implementando più restrizioni sulle attività dei supereroi con grande sgomento dell'annunciatore. Resta da vedere come questo influirà sugli eventi della terza stagione dello show, attualmente in lavorazione in Canada.

Ma il gustoso teaser della durata di cinque minuti ha un altro bersaglio, Disney*, servizio streaming di Disney sbeffeggiato da finto spot pubblicitario con cui si annuncia la nascita di Vought+, nuovo servizio streaming lanciato dalla Vought.

The Boys 3: nello show l'episodio Herogasm sarà "osceno" come nei fumetti

"Fin dall'inizio di The Boys, abbiamo visto ina zione il braccio di propaganda di Vought - voglio dire, il canale di notizie - VNN" ha spiegato lo showrunner della serie Eric Kripke, commentando i gustosi webisodes. "Andremo a fondo nei nuovi teaser introducendo Seven on 7 con la più grande star di VNN Cameron Coleman. Gli episodi sono nel canone mondiale, offrendo informazioni completamente nuove che colmano il divario della storia tra le stagioni 2 e 3. Quindi godetevi le nuove informazioni e gli spot pubblicitari dei cateteri, proprio come fanno i vostri genitori!"