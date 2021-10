The Boys 3: in arrivo i gemelli TNT, confermato il ritorno di Frances Turner

Il cast di The Boys 3 vede il ritorno della moglie di Latte Materno, Monique, interpretata da Frances Turner, e l'arrivo di Kristin Booth e Jack Doolan nel ruolo dei gemelli TNT.

Il cast di The Boys 3 sarà davvero imponente. Deadline ha confermato il ritorno di Frances Turner nei panni della moglie di Latte Materno e l'arrivo di Kristin Booth e Jack Doolan nel ruolo dei gemelli TNT Tess e Tommy.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

The Boys, adattamento dell'irriverente fumetto di culto, è stata ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, ispirandosi alla graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson. La produzione delle nuove puntate è stata ostacolata a lungo dalla situazione mondiale che ha reso complicato lavorare sul set.

Tra i nuovi arrivi di The Boys 3, show prodotto per Amazon Prime Video, ci sono anche Sean Patrick Flannery nella parte di Gunpowder, Miles Gaston Villanueva nel ruolo di Supersonic (ex fidanzato di Starlight), Nick Wechsler che sarà Blue Hawk e Laurie Holden nei panni della Crimson Countess.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.