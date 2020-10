The Boys 3: il cast e lo showrunner parlano della terza stagione

The Boys: un primo piano di Karl Urban

A proposito di The Boys 3, Eric Kripke e gli attori della serie hanno anticipato qualche dettaglio su ciò che possiamo aspettarci dalla terza stagione. Intervistati da Collider e Entertainment Weekly, hanno chiarito alcuni aspetti del finale della seconda annata e anticipato certi aspetti della terza, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. Attenzione, seguono spoiler !

Parlando del finale della seconda stagione della serie - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys 2x08, il finale di stagione -, lo showrunner Eric Kripke ha specificato che la morte definitiva di Becca, moglie di Butcher, era sempre prevista, perché mantenerla in vita avrebbe reso troppo "normale" il leader dei Boys: "Ci serve una ferita significativa per lui, per continuare a sfruttare la sua rabbia." E a proposito di rabbia, Antony Starr, interprete di Patriota, ha anticipato le due parole che Kripke gli ha detto a proposito dell'evoluzione del personaggio: maniaco omicida. Quanto a Stormfront, è stato confermato che è ancora viva (anche se gravemente ustionata e mutilata), ma non è detto che torni subito nella prossima stagione, dato che il contratto di Aya Cash era solo per gli otto episodi del secondo ciclo. L'attrice ha commentato al riguardo: "Non è tecnicamente morta, ma immagino che dovrete vedere la stagione 3 per scoprire esattamente cosa le sia successo."

Kripke ha anche affermato che The Boys 3 esplorerà il passato della Vought, in particolare tramite il supergruppo Payback, i cui membri erano i predecessori dei Sette. Uno di questi, Soldier Boy, è già stato confermato per la terza annata, e avrà il volto di Jensen Ackles, amico dello showrunner dai tempi di Supernatural. Per quanto riguarda il colpo di scena finale, in cui si scopre che la deputata Victoria Neuman, nuova datrice di lavoro di Hughie, è in realtà la Super che ha fatto esplodere numerose teste nel corso della stagione, sarà una delle storyline principali dei nuovi episodi, rielaborando il contenuto del fumetto dove c'è un politico corrotto di nome Vic Neuman.