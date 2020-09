The Boys 2: i The CereBros e i superpoteri di "coppia" in un video

The CereBros sono tornati con una nuova parodia: questa volta la social factory ha peso di mira la serie The Boys la cui seconda stagione è disponibile su Amazon Prime Video

The CereBros ispirati dalla serie The Boys ci regalano una nuova divertente parodia di uno show televisivo: dopo i precedenti successi, la social factory si è ispirata alla serie Amazon Prime Video per mostrarci come sarebbe la nostra vita casalinga se ognuno di noi avesse un superpotere.

Alzi la mano chi per una volta non ha sognato di possedere un superpotere: la stessa domanda se la sono posta i The CereBros che prendendo spunto dalla seconda stagione di The Boys hanno creato una simpatica parodia che sta spopolando sui social. A dar vita ai The CereBros ci sono Max Poli, conduttore Radio KissKiss, Gianmarco Esposito, speaker Radio KissKis, Noè Massimiliano Mele, speaker ed editore e Berardino Iacovone, attore, autore e web creator. Nelle prime scene della clip capiamo subito che avere i superpoteri tra le mura domestica non sempre ha i suoi vantaggi, soprattutto se sei l'uomo invisibile e cerchi di camminare sul pavimento che tua moglie ha appena lavato e non si è ancora asciugato. Anche i proverbiali piedi freddi delle donne nel letto sono di difficile soluzione: farli scaldare con i poteri che possiede La Torcia Umana possono creare effetti collaterali indesiderati, come una strana puzza di pollo bruciato.

Per il gruppo The CereBros non esiste cosa piu letale per un marito che ascoltare i pensieri della moglie: roba da far scoppiare la testa. E allora a cosa serve essere un supereroe se per tua moglie puoi solo grattare il formaggio o sbucciare i fagiolini? Sembra che non serva proprio a nulla, infatti per gli autori di questo gustosissimo video l'uomo può avere qualsiasi superpotere ma tra le mura domestiche è sempre la donna a comandare.

I primi quattro episodi di The Boys 2 sono ora disponibili su Amazon Prime Video, nelle puntate inedite i Boys saranno in fuga dalla legge, con i Supes a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought, qui la recensione dei primi tre episodi di The Boys. La serie su Rotten Tomatoes, il sito web che si occupa di aggregare recensioni riguardanti film e serie TV, ha ottenuto il 98% di commenti positivi.

The CereBros - come si legge nella pagina ufficiale - sono una social factory che nasce col preciso intento di diventare un fenomeno social attraverso l'ideazione, la produzione e la distribuzione di contenuti video virali.