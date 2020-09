The Boys 2: quando la stagione completa sarà disponibile su Amazon Prime Video?

Amazon svela la tempistica con cui pubblicherà gli episodi della seconda stagione di The Boys, in arrivo inoltre un corto spinoff dedicato al personaggio di Billy Butcher.

Da venerdì 4 settembre i primi tre episodi di The Boys 2 sono disponibili su Amazon Prime Video, ma quando arriverà sulla piattaforma streaming tutta la stagione completa?

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

A differenza della tradizionale strategia del binge-watching, per la seconda stagione di The Boys Amazon Prime Video ha deciso di centellinare l'uscita degli episodi con una strategia mista per trarre il massimo profitto dall'uscita di una delle serie più popolari della piattaforma streaming.

Qui trovate la recensione dei primi tre episodi di the Boys 2, disponibili in blocco dal 4 settembre. Il resto della stagione, però, vedrà l'uscita di un episodio a settimana ogni venerdì da qui fino al 9 ottobre.

Ecco lo schedule completo:

Venerdì 4 settembre - Episodi 1-3 (The Big Ride/Proper Preparation and Planning/Nothing Like It In The World)

Venerdì 11 settembre - Episodio 4 (Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men)

Venerdì 18 settembre - Episodio 5 (We Gotta Go Now)

Venerdì 25 settembre - Episodio 6 (The Bloody Doors Off)

Venerdì 2 ottobre - Episodio 7 (Butcher, Baker, Candlestick Maker)

Venerdì 9 ottobre - Episodio 8 FINALE (What I Know)

Inoltre, in queste settimane verrà diffuso anche un breve spinoff intitolato Butcher, creato con le scene di Billy Butcher (Karl Urban) tagliate dall'episodio 2.

"Non farò spoiler, ma nell'episodio 2 avevamo un'intera storyline" ha svelato lo showrunner Eric Kripke a Collider. "La seconda stagione si apre con l'assenza di Butcher e poi lui compare. Nell'episodio 2 avevamo girato alcune scene che mostrano cosa aveva fatto e dove si era recato, ma non si collegavano al resto dell'episodio. Le scene avrebbero reso la storia di Butcher meno misteriosa e intrigante, era meglio escluderle dall'episodio. Le abbiamo montate in un corto intitolato Butcher, che farà da contorno allo show e permetterà al pubblico di cogliere certi riferimenti".