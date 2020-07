The Boys 2: i Ragazzi protagonisti dei nuovi poster per la serie Amazon

The Boys 2, i Ragazzi sono nell'occhio del mirino nei nuovi poster promozionali per la seconda stagione della serie Amazon in arrivo a settembre.

The Boys 2, un manifesto promozionale

The Boys 2, si avvicina il ritorno dei Ragazzi, ovvero gli anti-eroi più assurdi che potrebbero capitarci, e nel frattempo eccoli apparire protagonisti dei nuovi poster promozionali per lo show di Amazon... Non si mette bene per Hughie, Billy e gli altri, vero?

Solo qualche ora fa era stato diffuso un esplosivo trailer per l'attesissima seconda stagione della serie targata amazon Prime Video ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg e basata sui fumetti di Garth Ennis, mentre ora vengono messe in chiaro un paio di cose grazie ai nuovi poster pubblicati anche da Billy Butcher in persona, Karl Urban, su Instagram.

"Ricercati per...

Assassinio di un supereroe

Rapina a mano armata

Incendio doloso

Incendio doloso in una prigione di stato

Furto di oggetti sacri Morte di un capodoglio

Guida di una Ford Mustang del 1992

Pirateria del VHS di 'Galactica 1980'

Decorazioni in macrame color mostarda

Rapimento

Estorsione

Ricezione di merce rubata

Vendita di merce rubata

Diffusione di denaro contraffatto Utilizzo di narcotici

Vendita di narcotici Aizzamento di un gallo

E altri crimini troppo atroci per essere menzionati. @theboystv La seconda stagione dal 4 settembre" scrive l'attore sotto al post.

Insomma, sembra proprio che ne vedremo di ogni in questa seconda stagione...