The Boys 2, i ragazzi sono tornati in questa nuova immagine promozionale

The Boys 2 sta per arrivare su Amazon Prime Video e i protagonisti della serie tv tornano in una nuova, irriverente immagine promozionale condivisa dagli account social dello show.

In attesa di scoprire la data di uscita della seconda stagione gli account ufficiali della serie tv hanno regalato un nuovo scatto delle star del progetto.

Nella giornata di ieri infatti, un tweet chiedeva ai fan di The Boys di commentare con le loro domande per il cast, a cui avrebbero poi risposto gli attori in un secondo momento. Nel post, però, si anticipava anche l'arrivo di una "piccola sorpresa" che ha stuzzicato la curiosità generale.

Hey mates, got any questions for The Boys cast? We’ll pass ’em along for ya. We’ve got a little surprise coming soon… 🤫 — The Boys (@TheBoysTV) May 26, 2020

"Hey ragazzi, avete qualche domanda per il cast di The Boys? Gliele faremo avere per voi. Abbiamo una piccola sorpresa in arrivo...".

Qualche ora dopo, lo stesso account ha pubblicato un altro tweet, questa volta contenente un'immagine dei peotagonisti di fronte a un poster gigante dei supereroi di casa.

"Ecco qui" dichiara la didascalia, mentre Billy (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon), Mother's Milk (Laz Alonso) e The Female (Karen Fukuhara) rendono noto il loro messaggio per Homelander (Anthony Starr), i 7, e l'intera Vought-American: un dito medio.

Non è ben chiaro se fosse effettivamente questa la sorpresa di cui si faceva menzione, o se questo fosse solo un assaggio di qualcosa di più "grosso" in arrivo (magari un trailer con data d'uscita della seconda stagione?), ma tutto ciò che possiamo fare al momento è, come al solito, restare in attesa di ulteriori aggiornamenti.