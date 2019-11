The Boys 2: Kurl Urban annuncia la fine delle riprese e quando inizia la nuova stagione

The Boys 2: Karl Urban ha concluso le riprese dei nuovi episodi della nuova stagione della serie e anticipato quando inizierà: metà 2020. È lo stesso attore ad annunciarlo attraverso un post dal suo account Instagram in compagnia di alcuni membri del cast della serie Amazon.

Nella foto condivisa sui social, Karl Urban è sul set di The Boys insieme ai colleghi Laz Alonso e Erin Moriarty e ha accompagnato l'immagine con queste parole: "Tagliato e stampato! È tutto per Billy Butcher nella seconda stagione di @theboystv. Grandiosi ringraziamenti al nostro fantastico cast e alla nostra incredibile crew, vi adoro tutti. The Boys 2 sarà sui vostri schermi verso la metà del 2020". Ora non resta perciò che rimanere in attesa dei nuovi episodi che si preannunciano come esplosivi.

The Boys è una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile. Rilasciata a luglio, la serie è stata rinnovata da Amazon ancor prima del suo debutto nella piattaforma streaming.