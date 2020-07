The Boys 2, Jack Quaid: "In questa stagione faccio cose che non dimenticherò mai"

Jack Quaid, uno dei "ragazzi" della serie The Boys, ha rilasciato alcune anticipazioni che ci fanno ben sperare per la seconda stagione che debutterà il 4 settembre: questa nuova stagione sarà incredibilmente folle, divertente e stupenda.

The Boys: Karen Fukuhara durante una scena della serie

Nella seconda stagione della fortuna serie targata Amazon Prime The Boys ci saranno momenti di nuovo di violenza, di satira e di supereroi. Per anticiparci quanto sarà "folle" e incredibile, Jack Quaid, che interpreta Hughie Campbell sul set, ha raccontato alcune anticipazioni.

Ricordate la scena del salvataggio dei delfini di Chace Crawford nel ruolo di Abisso? Bene, ci sarà un'altra avventura acquatica simile, solo che questa volta coinvolge una balena.

"Siamo andati molto oltre in termini di follia con questa nuova stagione" - ha detto Jack Quaid - "Nessuno è pronto per vederla. Veramente. Nessuno. Ho fatto cose in questa stagione che non dimenticherò mai, cose che non ho mai fatto nella mia carriera e probabilmente non rifarò in futuro. In questa nuova stagione superiamo qualsiasi idea di momenti folli e fantastici."

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

I ragazzi di The Boys, compreso Latte materno (Laz Alonso), Kimiko (Karen Fukuhara) e Frenchie (Tomer Capon), ora sono fuggitivi nella seconda stagione. Dopo essere sfuggiti alla cattura da parte di una squadra speciale, il loro nuovo quartier generale è un seminterrato di una banda locale. Il loro leader, Billy Butcher (Karl Urban), verrà incastrato per l'omicidio di Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) e non si troverà da nessuna parte, anche se il pubblico" - dice Urban - "potrebbe intuire dove si trova Butcher."

In questa nuova stagione, tra l'altro, ci saranno nuovi cambiamenti: "Abbiamo alcuni nuovi volti nella serie, che rendono la nostra situazione ancora più difficile." - detto Quaid - "uno tra questi è Aya Cash come nuovo membro dei Seven, Stormfront. Non posso dirvi altro, ma sarà un osso duro."

Anche la situazione tra i personaggi di Billy e Hughie avranno un momento di "tensione": "Questa è una relazione molto densa piena di molta tensione, ma questa è una delle cose che è stata la parte migliore della prima stagione per me: esplorare la relazione Butcher-Hughie con Karl. Sento che siamo stati in grado di approfondire in un modo che non penso che i fan si aspettino. Sono stato davvero soddisfatto di questo ruolo. Se Hughie nella prima stagione era un personaggio caratterizzato dall'ansia, ora, per me, riguarderà la depressione, anche se è ancora lo stesso vecchio nervoso Hughie che amiamo."

The Boys: Jess Salgueiro, Jack Quaid in una scena della serie

Per quanto riguarda il personaggio di Billy, Urban stesso dice che vedremo "il mostro, lo psicopatico violento, l'assassino, ma anche il lato più compassionevole, il lato più umanistico di Billy ... Ci sono davvero delle relazioni meravigliose e improbabili. Billy pensa che l'unica Supe buona sia una Supe morta e questa stagione è davvero una stagione sulla crescita da questo punto di vista. Sta per capire che le cose non sono tutte o bianche o nere, c'è una certa sfumatura di grigio. Sta arrivando a capire che c'è un vantaggio nella tolleranza e nella capacità di vedere che se può usare una risorsa, anche se è una Super, per raggiungere il suo obiettivo, può farlo."

Ma nella seconda stagione vedremo anche momenti divertenti: la nuova aggiunta alla squadra dei ragazzi, li spingerà fuori dalla loro zona di comfort e chi farà questo, sarà Terror. Nei fumetti, Terror è l'animale da compagnia fuori taglia di Billy e dovrebbe essere "un cane particolarmente eccitato". Nello show, verrà mostrato in un episodio, tra le altre cose, in cui si ingroppa un maiale. "Non un vero maiale!" - promette Quaid - "È un maiale impagliato."

C'è una storia ancora più divertente in merito a questa scena. "Dovevo essere io a dare a [Terror] il maiale" - ricorda l'attore - "Gli addestratori non potevano essere nella stanza, quindi mi hanno lasciato la responsabilità di dire il comando al cane e il suo comando era "Eccitazione". E non ha funzionato subito. Ero solo io in una stanza con la videocamera a dire "Eccitazione! Eccitazione!"."