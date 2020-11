The Boys 2, i super errori della folle serie di Amazon Prime Video

Sentite già la mancanza di The Boys? Siete in crisi d'astinenza dai supereroi più bastardi in circolazione? Allora siete fortunati, perché sono da poco disponibili i divertenti blooper della seconda stagione della serie targata Amazon Prime Video.

Condivisi sui social dagli stessi account ufficiali dello show, e ricondivisi anche da cast e crew, sono arrivati gli outtake più super che ci siano, e siamo certi che dopo averli visti anche voi non potrete fare a meno di scoppiare a ridere ogni volta che berrete del latte (beh, in realtà già dopo aver visto lo show avreste potuto sviluppare un'avversione per la bevanda, ma vabbè, dettagli).

Da Karl Urban e la pistola inceppata al cane che fa la popo', dall'ape disturbatrice all'accendino che non ne vuole sapere di accendersi (nemmeno per Shawn Ashmore a.k.a. Lamplighter), i nostri Ragazzi (e i nostri Supes) se la sono davvero spassata sul set, tra una ripresa e l'altra.

La seconda stagione di The Boys si è conclusa lo scorso 9 ottobre con una compilation di momenti WTF e colpi di scena davvero indimenticabili. Al momento è già in lavorazione la terza stagione dello show, che vedrà l'arrivo dell'attore di Supernatural Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy, mentre non abbiamo ancora novità in merito a una possibile partecipazione di Jeffrey Dean Morgan. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti al riguardo, ma intanto, come dice anche Giancarlo Esposito... Ciao, for now!