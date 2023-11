The Boy Who Lived: il trailer del film su David Holmes, la controfigura di Radcliffe rimasta paralizzata

HBO ha condiviso il trailer di David Holmes: The Boy Who Lived, il documentario sulla controfigura di Daniel Radcliffe rimasta paralizzata sul set di Harry Potter.

HBO ha condiviso il trailer del documentario David Holmes: The Boy Who Lived, il progetto sulla controfigura di Daniel Radcliffe rimasta paralizzata durante le riprese della saga di Harry Potter.

Nel video si vedono i video di quando Holmes era un ragazzino e della sua attività come stuntman. David spiega poi il suo amore per il suo lavoro e Daniel ricorda che per lui era come un "fratello maggiore figo che sembrava indistruttibile".

Il documentario The Boy Who Lived, che debutterà su HBO il 15 novembre ed è diretto da Dan Hartley, affronterà quindi il drammatico incidente in cui David Holmes ha subito la frattura che ha causato la paralisi, e quanto accaduto dopo. Daniel Radcliffe, coinvolto come produttore esecutivo del documentario, ha dichiarato: "Lo trovo ingiusto. Non avrebbe dovuto fare niente di tutto quello. Questa cosa terribile è accaduta a Dave, ma non voglio parlare della sua vita come una tragedia. Il modo in cui la sua vita ha avuto un impatto sulle persone intorno a lui significa che si tratta di quanto più distante da quanto si possa immaginare".

Il ginnasta stava lavorando a Harry Potter e i doni della morte - parte 1 quando un'esplosione che doveva far parte di una scena d'azione lo ha fatto crollare a terra, lasciandolo paralizzato dal torso a causa di una lesione spinale che ha stravolto la sua vita.

Daniel Radcliffe, gli amici, la famiglia, i membri della troupe e altri conoscenti di Holmes, nel documentario commenteranno in alcune interviste esclusive gli ostacoli affrontati e come i loro legami si sono evoluti nel corso degli anni.

David Holmes: The Boy Who Lived proporrà video personali girati nell'ultimo decennio, dietro le quinte del lavoro compiuto sul set e momenti della sua vita attuale.