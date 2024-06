Harry Potter: il documentario sullo stuntman di Daniel Radcliffe rimasto paralizzato arriva su Sky

Sabato 22 giugno alle 21:15 arriva su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, David Holmes - Il ragazzo che è sopravvissuto, il documentario dedicato allo stuntman di Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter, rimasto paralizzato dopo un terribile incidente durante la lavorazione di uno dei film della saga.

David Holmes viene scelto da giovanissimo per interpretare la controfigura di Daniel Radcliffe nella saga di Harry Potter, fino a quando un tragico incidente sul set lascia David paralizzato con una debilitante lesione spinale. Il documentario racconta la storia di amicizia tra l'attore e il suo stuntman e il suo incredibile spirito di resilienza che presto diventa fonte di forza e di ispirazione per chi lo circonda.

Una vicenda narrata attraverso video inediti di Holmes, girati anche dai backstage. Dopo anni di silenzio, David è pronto a parlare fornendo un racconto intimo, insieme ai contributi dello stesso Radcliffe, degli amici, dei familiari e degli ex membri della troupe.

Storia di un'amicizia

David Holmes - Il ragazzo che è sopravvissuto ricostruisce la vita di David Holmes, lo stuntman rimasto paralizzato dopo un incidente sul set di Harry Potter e i doni della morte - Parte 1 ai Leavesden Studios di Londra.

Produttore del progetto, Daniel Radcliffe, che è stato vicino alla sua controfigura aiutandola con il suo sostegno, ha ammesso però di non essere stato in grado di dirigere personalmente il documentario in arrivo su Sky Documentaries.