The Bourne Supremacy: stasera su Rete 4 il secondo capitolo della saga

Stasera su Rete 4 alle 21:20 va in onda The Bourne Supremacy, secondo capitolo della saga dedicata a Jason Bourne, con Matt Damon ancora protagonista.

Stasera su Rete 4, alle 21:20, torna Jason Bourne in The Bourne Supremacy, secondo capitolo, datato 2004, della saga a lui dedicata, con protagonista ancora una volta Matt Damon.

L'ex agente segreto Jason Bourne (Matt Damon) stavolta è accusato ingiustamente dell'omicidio del vice premier cinese. Chiamato a investigare su chi sia il vero colpevole che ha usato la sua identità, l'ex agente segreto si trova così nuovamente costretto a interrompere la ricerca di informazioni sul proprio oscuro passato.

Diretto nel 2004 da Paul Greengrass, The Bourne Supremacy, sequel di The Bourne Identity, arrivato in sala nel 2002, fu accolto positivamente da critica e pubblico. Oltre alle buone recensioni, fu l'ottimo incasso - 288 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 75 - a convincere i produttori a mandare avanti la saga, realizzando due sequel - The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo e Jason Bourne - e uno spin-off, The Bourne Legacy.