The Book of Boba Fett: un video del dietro le quinte mostra la creazione del protagonista

Un video mostra qualche dettaglio del dietro le quinte della serie The Book of Boba Fett, approfondendo il lavoro compiuto da Temuera Morrison.

The Book of Boba Fett ha debuttato oggi in streaming su Disney+ e una nuova featurette approfondisce il lavoro compiuto sul set dal protagonista Temuera Morrison.

Il video si apre con le dichiarazioni del produttore Dave Filoni che loda il talento dell'attore e la sua presenza scenica.

Il filmato che mostra alcune sequenze del dietro le quinte della serie The Book of Boba Fett prosegue con le parole del regista Robert Rodriguez che sottolinea come gli spettatori resteranno sorpresi dalla capacità di Temuera Morrison di rendere apprezzabile il cacciatore di taglie.

L'attore ha invece dichiarato che indossare l'armatura permette di percepire l'idea del potere che contraddistingue il personaggio ed è un elemento essenziale del personaggio.

La serie viene descritta come un'emozionante avventura dell'universo di Star Wars. Il progetto è stato anticipato in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Nella serie seguiremo il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia al loro ritorno sulle sabbie di Tatooine, per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il co-produttore.