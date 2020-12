The Book of Boba Fett sarà separato da The Mandalorian, ma avrà lo stesso team creativo

Variety fa chiarezza sul mistero legato al finale di The Mandalorian 2 e spiega che lo spinoff The Book of Boba Fett sarà separato dallo show Disney+, anche se a firmarlo sarà lo stesso team creativo.

Dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+, i fan di Star Wars sono confusi riguardo alla terza stagione e allo scioccante annuncio dell'arrivo dello spinoff The Book of Boba Fett, ma adesso finalmente sarebbero arrivate le prime importanti risposte.

The Mandalorian: un'immagine dell'episodio Il salvataggio

Variety ha svelato che The Book of Boba Fett, al debutto nel 2021 su Disney+, sarà separato dalla terza stagione di The Mandalorian anche se verrà firmato dallo stesso team creativo composto da Jon Favreau e Dave Filoni. I due autori e produttori sono attualmente impegnati anche nella produzione dei preannunciati Ahsoka e Rangers of the New Republic, in arrivo prossimamente su Disney+.

Secondo Variety, Disney starebbe espandendo lo Star Wars franchise su Disney+ nel tentativo di imitare il successo del Marvel Cinematic Universe. Così dopo che The Mandalorian si è rivelato una hit, sono in arrivo tre serie spinoff che co-esisteranno nella stessa timeline ponendo le fondamenta per un evento in cui tutte le storie confluiranno insieme. Piano che suona molto simile a quanto fatto con i due film sugli Avengers o con The Defenders su Netflix.

The Mandalorian 2: il codice di Boba Fett è stato decifrato da un fan

The Book of Boba Fett non è stato annunciato ufficialmente nel corso del Disney Investor Day 2020 per conservare ai fan di The Mandalorian la sorpresa della scena post-credits che anticipa l'arrivo della serie spinoff nel 2021. Disney ha, inoltre confermato che anche la terza stagione di The Mandalorian approderà su Disney+ nel 2021.