The Boogeyman: il trailer italiano dell'horror con Sophie Thatcher e Chris Messina (VIDEO)

Ecco il trailer in italiano di The Boogeyman, il film 20th Century Studios tratto dal racconto di Stephen King e interpretato da Sophie Thatcher e Chris Messina.

20th Century Studios Italia ha appena diffuso il trailer italiano di The Boogeyman, horror-thriller nato dalla mente dell'autore di best-seller Stephen King che arriverà il 1° giugno nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

La pellicola è diretta da Rob Savage (Host), con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place - Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero), e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King.

Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice - L'uomo nell'ombra) e David Dastmalchian (Dune).

La sinossi di The Boogeyman, prodotto da 20th Century Studios e 21 Laps, recita: "La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime."