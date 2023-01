The Boogeyman: Stephen King condivide il trailer e il poster dell'horror tratto dal suo racconto

Stephen King e 20th Century Studio hanno ha svelato il terrificante primo trailer di The Boogeyman, l'ultimo racconto dello scrittore del Maine in arrivo sul grande schermo.

Stephen King ha condiviso il trailer e poster di The Boogeyman, horror targato 20th Century Studios basato sull'omonimo racconto del 1973 del re del brivido. Il film è entrato in produzione inizialmente nel 2018, con Scott Beck e Bryan Woods incaricati di scrivere il progetto per l'uscita della 20th Century Fox. L'acquisizione dello studio da parte della Disney nel 2019 ha interrotto la produzione. The Boogeyman è stato ripreso in mano nel 2021, tuttavia, quando Rob Savage ha firmato per dirigere una sceneggiatura di Mark Heyman che è stata fortemente influenzata dal lavoro precedente di Beck e Woods.

Il trailer di The Boogeyman mostra la protagonista Vivien Lyra Blair seguita e perseguitata da un essere misterioso. Nel cast anche Chris Messina in uno dei ruoli come principali, Sophie Thatcher, David Dastmalchian, Marin Ireland, e Madison Hu.

Le riprese di The Boogeyman si sono svolte a New Orleans. Al centro della trama ci saranno una sedicenne e la sua sorellina che vengono prese di mira da una creatura sovrannaturale dopo che il loro padre, uno psicologo, ha un incontro con uno dei suoi pazienti nella loro casa.