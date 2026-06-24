The Blair Witch Project torna al cinema: Lionsgate annuncia il nuovo remake l'anno prossimo

A quasi trent'anni di distanza, la leggenda della Strega di Blair è pronta a tornare. The Blair Witch Project, il film che ha cambiato l'horror quasi trent'anni fa, avrà una nuova vita nel 2027.

Da fenomeno indipendente a leggenda dell'horror moderno

Quando arrivò nelle sale nel 1999, nessuno poteva immaginare che quel piccolo horror indipendente girato con un budget irrisorio sarebbe diventato uno dei fenomeni cinematografici più influenti della sua generazione. Eppure, a quasi trent'anni di distanza, The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair vuole tornare a spaventare ancora il suo pubblico.

La locandina di The Blair Witch project...

Lionsgate ha infatti annunciato un nuovo progetto, un reboot del film che arriverà nei cinema il 24 settembre 2027. Per il momento i dettagli della trama restano rigorosamente segreti. Lo studio non ha ancora rivelato informazioni sui personaggi o sull'ambientazione, ma il presidente di Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, aveva già anticipato nei mesi scorsi che il progetto rappresenterà una "nuova visione" della storia originale, pensata per presentare il mito della Blair Witch a una generazione che non ha vissuto il fenomeno del 1999.

Non si tratterà quindi di una semplice riproposizione scena per scena del film originale, ma di un tentativo di aggiornare il racconto e la sua mitologia per il pubblico contemporaneo.

Per comprendere l'importanza di questo annuncio bisogna tornare indietro di quasi tre decenni però. Quando The Blair Witch Project debuttò nel 1999, il film diretto da Eduardo Sánchez e Daniel Myrick rivoluzionò completamente il modo di raccontare l'orrore al cinema. Attraverso la tecnica del "found footage", il pubblico assisteva alle registrazioni apparentemente autentiche di tre studenti scomparsi durante la realizzazione di un documentario dedicato a una misteriosa leggenda locale.

La forza del progetto non risiedeva negli effetti speciali o nei grandi mezzi produttivi, ma nella capacità di suggerire il terrore senza mai mostrarlo davvero. La sensazione di realtà era così convincente che molti spettatori arrivarono a credere che il film fosse basato su eventi realmente accaduti.

Internet era ancora agli inizi, ma la campagna marketing costruita attorno al mistero della Blair Witch contribuì a creare uno dei primi grandi fenomeni virali della storia del cinema. Il risultato fu straordinario. Realizzato con un budget di poche decine di migliaia di dollari, The Blair Witch Project incassò quasi 250 milioni di dollari nel mondo, diventando uno dei film indipendenti più redditizi di sempre e influenzando decine di produzioni successive.

Senza Blair Witch sarebbe probabilmente difficile immaginare l'esistenza di opere come Paranormal Activity, REC, Cloverfield o gran parte dell'ondata found footage che ha dominato il cinema horror degli anni Duemila.

Una saga dai risultati altalenanti e il tentativo di rilancio definitivo

Nonostante il successo monumentale del primo capitolo, la saga non è mai riuscita a replicare davvero quell'impatto culturale. Nel 2000 arrivò Book of Shadows: Blair Witch 2, un sequel che abbandonava la formula found footage per esplorare un approccio più tradizionale. L'accoglienza fu tiepida e il film non riuscì a conquistare né la critica né il pubblico.

The Blair Witch Project: un'immagine del film

Sedici anni dopo, nel 2016, il regista Adam Wingard tentò di rilanciare il franchise con Blair Witch, un seguito diretto ambientato nello stesso universo narrativo dell'originale. Anche in quel caso, però, il risultato commerciale rimase distante dai livelli raggiunti dal film del 1999.

Proprio per questo il nuovo progetto rappresenta probabilmente il tentativo più ambizioso di riportare la proprietà al centro della scena horror contemporanea.

A guidare il film sarà Dylan Clark, autore proveniente dal mondo dei contenuti digitali e di YouTube, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Chris Thomas Devlin. Dietro le quinte figurano inoltre nomi importanti dell'horror moderno come Jason Blum e James Wan, fondatori rispettivamente di Blumhouse e Atomic Monster, due delle realtà che negli ultimi anni hanno ridefinito il genere grazie a franchise di enorme successo.

Un dettaglio significativo riguarda anche il coinvolgimento diretto delle persone che hanno contribuito alla nascita della leggenda originale. Tra i produttori esecutivi figurano infatti Eduardo Sánchez, Daniel Myrick e Gregg Hale, oltre agli attori Joshua Leonard e Michael C. Williams, protagonisti del primo film.

La presenza dei creatori storici lascia intendere che Lionsgate voglia costruire un ponte tra passato e futuro, cercando di preservare lo spirito dell'opera originale pur reinventandola per il pubblico contemporaneo.

La sfida non sarà semplice. Oggi il found footage non possiede più l'effetto sorpresa che aveva alla fine degli anni Novanta e gli spettatori sono molto più abituati ai linguaggi dell'horror. Proprio per questo motivo la curiosità attorno al progetto è elevata: capire come una delle leggende più importanti del cinema di paura possa essere reinterpretata quasi trent'anni dopo il suo debutto potrebbe rivelarsi uno degli esperimenti più interessanti del panorama horror dei prossimi anni.