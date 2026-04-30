The Blair Witch Project: i produttori svelano nuovi dettagli del reboot

Lionsgate e Blumhouse presenteranno il progetto al mercato del festival di Cannes e, nell'attesa, hanno confermato il nome del regista.

The Blair Witch Project tornerà prossimamente sul grande schermo con un reboot e Lionsgate e Blumhouse hanno condiviso i primi dettagli del progetto.

I produttori presenteranno infatti il lungometraggio, in fase di sviluppo da alcuni anni, al mercato del Festival di Cannes nelle prossime settimane.

Chi sarà coinvolto nel reboot

Il regista del reboot dell'horror The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair sarà Dylan Clark e le riprese dovrebbero iniziare in autunno. Il budget previsto per il progetto è di circa 10 milioni di dollari, ma la trama non è stata ancora rivelata.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Chris Devlin, mentre Clark ne ha poi firmato la versione successiva.

Nel team della produzione ci saranno Atomic Monster di James Wan e la Blumhouse di Jason Blum, in collaborazione con Roy Lee.

Nel team ci saranno inoltre Adam Hendricks e Greg Gilreath per conto di Divide/Conquer.

I filmmaker coinvolti nel film originale arrivato nelle sale nel 1999 - Eduardo Sanchez, Daniel Myrick e Gregg Hale - saranno impegnati come produttori esecutivi insieme a due dei protagonisti dell'horror cult, Joshua Leonard e Michael C. Williams.

The Blair Witch Project: un'immagine di Heather Donahue

Cosa raccontava il film horror

Nell'horror The Blair Witch Project (di cui potete leggere la nostra recensione) si raccontava la storia di tre studenti di cinema che spariscono in una foresta durante le riprese di un documentario su una leggenda metropolitana legata a una strega. Il film era riuscito a incassare ben 248 milioni in tutto il mondo, gettando le basi per una fase di grande successo per il genere found footage.

Clark si è fatto conoscere grazie ai progetti horror che ha condiviso su YouTube e collaborerà con Universal per trasformare in un film il suo corto Portrait of God, progetto che vedrà coinvolti nella produzione Sam Raimi e Jordan Peele. Il suo corto Story Time, invece, diventerà un film prodotto da Zak Olkewicz e LD Entertainment.