The Blacklist 7: il season finale sarà completato con delle sequenze animate

The Blacklist 7 avrà un season finale completato grazie all'utilizzo di alcune sequenze d'animazione che permetteranno agli autori di ultimare il lavoro sul diciannovesimo episodio senza dover attendere la possibilità di ritornare sul set.

Il network NBC ha rivelato che l'episodio di The Blacklist intitolato The Kazanjin Brothers potrà essere trasmesso grazie all'intervento degli animatori.

Le scene girate dal cast prima dello stop alla produzione saranno mantenute e integrate con un'animazione in stile fumetto per poter completare il lavoro rimasto in sospeso.

I protagonisti hanno registrato i dialoghi dalla sicurezza delle proprie case e gli animatori e i montatori hanno lavorato in remoto.

La sinossi del finale della settima stagione anticipa: "La Task Force investiga su una persona che lavora per dei criminali pur di individuare dei fratelli violenti e teppisti che sono stati assunti per proteggerlo. Liz deve inoltre prendere una decisione di grande importanza".

La serie con protagonisti James Spader e Megan Boone ha dato vita in passato anche ad alcuni fumetti e lo stile grafico realizzato per le pagine sembra particolarmente adatto all'atmosfera dello show. Il finale della settima stagione di The Blacklist andrà in onda sugli schermi americani il 15 maggio.