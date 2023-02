The Blacklist: la serie è stata cancellata da NBC dopo 10 stagioni

La nota serie TV con James Spader, andata in onda per la prima volta nel 2013, si chiuderà ufficialmente dopo dieci stagioni.

Anche The Blacklist, dramma di spionaggio con James Spader nei panni di Raymond Reddington, si appresta a chiudere il suo ciclo narrativo. NBC ha infatti annunciato che la decima stagione (la cui premiere è fissata al 26 febbraio) sarà l'ultima e che lo show è stato cancellato.

Rimane ugualmente un grande traguardo per la serie andata in onda per la prima volta nel 2013 e che quindi supererà quota 200 episodi. Il successo di The Blacklist aveva portato anche alla realizzazione di uno spinoff intitolato The Blacklist: Redemption, cancellato però dopo soltanto una stagione.

The Blacklist: James Spader e Megan Boone nell'episodio No. 84: Wujing

"Non capita spesso che una serie risuoni così profondamente con il pubblico da andare in onda per 10 stagioni, ma The Blacklist ha dimostrato di essere una combinazione perfetta di produttori di grande talento, scrittura stellare, un cast che non ha mai mancato di dare il meglio di sé e una troupe sempre all'altezza della situazione" ha dichiarato Lisa Katz, presidente dei contenuti sceneggiati di NBC Universal Television and Streaming. "Un enorme ringraziamento ai nostri partner della Sony, a tutti coloro che negli ultimi dieci anni hanno reso questo show parte integrante della storia della NBC e, naturalmente, un cenno speciale a James Spader, la cui interpretazione rimane a dir poco spettacolare".

Nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Keen (Megan Boone), Raymond Reddington di Spader e i membri della Task Force dell'FBI si sono separati: le loro vite ora sono cambiate in modi inaspettati e non si sa dove si trovi Reddington. Trovandosi a un bivio, uno scopo comune li costringe a rinnovare la loro missione originale: abbattere i Blacklister pericolosi, viziosi ed eccentrici.