The Black Phone: il nuovo trailer del film horror con Ethan Hawke

The Black Phone, dopo vari posticipi, arriverà nelle sale americane il 24 giugno e il nuovo trailer regala delle sequenze da brivido dell'horror con star Ethan Hawke prodotto da Blumhouse.

Nel video si assiste al rapimento di un ragazzino che riceve però dei messaggi tramite un telefono nero presente nella stanza in cui è prigioniero, non collegato alla linea telefonica, che gli permette di entrare in contatto con altre vittime.

The Black Phone è stato diretto da Scott Derrickson, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura in collaborazione con C. Robert Cargill adattando il racconto scritto da Joe Hill.

Al centro della trama c'è Finney Shaw, un ragazzino che negli anni '70 viene rapito da un serial killer soprannominato The Grabber. Il giovane viene rinchiuso in uno scantinato che ha un telefono nero non collegato alla linea telefonica, ma in grado di farlo entrare in contatto con le precedenti vittime che provano ad aiutarlo a fuggire.

Nel cast ci sono, oltre a Ethan Hawke, anche Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone