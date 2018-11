The Big Bang Theory: il cast di Young Sheldon apparirà in un crossover

Il cast di Young Sheldon comparirà in uno dei prossimi episodi di The Big Bang Theory. Iain Armitage, Lance Barber e Montana Jordan, interpreti dello spinoff Young Sheldon, faranno la loro comparsa nella serie "genitrice" in un gustoso crossover.

I personaggi compariranno in un episodio di dicembre il cui plot, per adesso, non è stato diffuso. Steve Molaro, co-creatore di Young Sheldon, ha anticipato in precedenza che "non c'è ragione per cui non possiamo fare avanti e indietro in questo strano portale temporale che è stato creato tra le due serie tv."

Young Sheldon viene narrata dallo Sheldon adulto che guarda al passato per spiegare come è diventato il nerd che conosciamo e amiamo. Iain Armitage interpreta la versione giovane di Sheldon Cooper, lo scienziato a cui presta il volto Jim Parsons. Laurie Metcalf interpreta la mamma di Sheldon in The Big Bang Theory, mentre per lo spinoff è stata ingaggiata la vera figlia dell'attrice, Zoe Perry, nello stesso ruolo.

La dodicesima stagione di The Big Bang Theory, attualmente in onda negli USA, sarà anche l'ultima. Di recente la star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco ha postato un commovente messaggio di commiato dalla serie tv che le ha dato la fama.

