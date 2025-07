The Big Bang Theory torna con uno spin-off sci-fi: arriva Stuart Fails to Save the Universe

HBO Max lancia ufficialmente Stuart Fails to Save the Universe, nuova serie ambientata nell'universo di The Big Bang Theory, aprendo la porta al ritorno di altri personaggi storici.

Il nuovo capitolo dell'universo di The Big Bang Theory è stato ufficialmente confermato da HBO Max, che - dopo il recente rebranding sotto l'egida di Warner Bros. Discovery - ha ordinato la produzione dello spin-off intitolato Stuart Fails to Save the Universe.

La serie vedrà protagonista Kevin Sussman nel ruolo di Stuart Bloom, affiancato da Lauren Lapkus, Brian Posehn e Ross Bowie, tutti già apparsi nella sitcom originale.

Chuck Lorre, mente dietro il successo di The Big Bang Theory, tornerà in veste di produttore esecutivo insieme a Bill Prady e Zak Penn (The Avengers). Lorre ha spiegato che la nuova serie rappresenta un'evoluzione dell'universo narrativo originale: un mix di fantascienza e commedia, con un ampio impiego di effetti visivi in CGI.

Stuart Fails to Save the Universe: trama e primi dettagli

L'annuncio ufficiale ha svelato i primi dettagli sulla trama, che prende spunto dalla mitologia dei cinecomic. Ambientata in un futuro non meglio precisato, Stuart Fails to Save the Universe segue le disavventure del proprietario di un negozio di fumetti - Stuart - incaricato di riparare una frattura nel tessuto della realtà causata da un esperimento fallito. Il dispositivo incriminato, creato da Sheldon e Leonard dopo la conclusione della serie principale, finisce per generare un collasso nel multiverso.

Johnny Galecki, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco e Kunal Nayyar nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

Ad accompagnarlo in questa improbabile missione ci sono Denise(Lapkus), il geologo Bert (Posehn) e il fisico quantistico Barry Kripke (Bowie). I quattro si troveranno a confrontarsi con versioni alternative dei personaggi storici di The Big Bang Theory, provenienti da realtà parallele, con risultati tutt'altro che rassicuranti - come suggerisce il titolo stesso.

Seguendo le logiche narrative dei grandi universi condivisi, è probabile che alcuni membri del cast originale tornino a vestire i panni dei loro personaggi, sebbene in varianti alternative. Non sono stati forniti dettagli precisi, ma considerato il legame con l'esperimento di Sheldon e Leonard, è plausibile aspettarsi un cameo di Jim Parsons e Johnny Galecki.

The Big Bang Theory: Kevin Sussman, Lauren Lapkus in una scena della dodicesima stagione

"Siamo entusiasti di portare avanti l'eredità di The Big Bang Theory", ha dichiarato Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content. "Questo nuovo capitolo non sarebbe stato possibile senza l'ingegno creativo di Chuck Lorre e Bill Prady, arricchito dall'apporto unico di Zak Penn".