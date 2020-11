The Big Bang Theory: Kaley Cuoco ricrea una scena iconica su Tik Tok (VIDEO)

Kaley Cuoco ha ricreato uno dei momenti più memorabili di The Big Bang Theory, serie tv in cui interpretava Penny, nel suo video di debutto su TikTok.

Kaley Cuoco, protagonista dello show The Big Bang Theory, ha deliziato i suoi fan debuttando ufficialmente su Tik Tok, ricreando una delle classiche scene in cui Sheldon Cooper bussa con insistenza alla porta delle vicina di casa, che apre sempre spazientita.

L'attrice Kaley Cuoco, ricordata da tutti per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, è apparsa a sorpresa in una clip condivisa dalla star Pierson Fode. Utilizzando l'audio originale della serie, in cui Sheldon chiama ripetutamente Penny, il co-protagonista dell'attrice in Man From Toronto ha girato questa clip su Tik Tok coinvolgendo la star, sorprendendo piacevolmente i fan. Kaley Cuoco ha anche condiviso il video con i suoi 6,2 milioni di follower in una storia di Instagram, che diceva: "Il mio primo Tik Tok. Adesso sto bene."

The Big Bang Theory: i 10 momenti migliori della sit-com nerd

Dopo aver interpretato Penny per ben 12 anni nella sit-com The Big Bang Theory, Kaley Cuoco darà ora protagonista della serie tv The Flight Attendant, basata sull'omonimo romanzo di Chris Bohjalian del 2018. L'attrice interpreterà il ruolo di un'assistente di volo coinvolta in un omicidio di cui non ha memoria.