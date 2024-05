The Big Bang Theory, Jim Parsons tornerebbe in una serie sequel a un'unica condizione

Jim Parsons ha ripreso i panni di Sheldon Cooper nell'ultimo episodio di Young Sheldon, chiudendo di fatto il cerchio sul suo personaggio, ma recentemente ha svelato l'unica condizione per cui tornerebbe a interpretarlo in una possibile serie sequel di The Big Bang Theory.

L'attore - che ha interpretato Sheldon Cooper in tutte le 12 stagioni di The Big Bang Theory e ha ricoperto il ruolo di narratore in Young Sheldon - ha rivelato che se dovesse mai riprendere il suo amato personaggio, ciò avverrà solo attraverso una "reincarnazione in una prossima vita".

Young Sheldon: Jim Parsons in una foto della puntata finale

"Sentite, mai dire mai a niente", ha dichiarato Parsons a E! News in occasione dei Drama League Awards. "La vita è lunga, se Dio vuole. Ma non credo".

Ma è chiaro che Parsons è ancora molto legato al suo stravagante personaggio, dato che è tornato a interpretarlo nel finale della serie prequel Young Sheldon, al fianco di Mayim Bialik, interprete di Amy.

"È stato molto, molto speciale farlo", ha concluso Parsons. "La sensazione oggi è un po' strana, sapete? È la seconda volta, perché anche quando abbiamo concluso The Big Bang Theory ci siamo sentiti così, ma è anche un po' diverso".

The Big Bang Theory: Jim Parsons spiega il motivo del suo addio a Sheldon

In una precedente intervista concessa a People, Parsons aveva ammesso che una sua apparizione sullo schermo in Young Sheldon non è sempre stata nei suoi piani. Sebbene fosse titubante all'idea di tornare a interpretare fisicamente il personaggio, alla fine il significato emotivo molto profondo dietro la sua scena e il modo in cui questa ha aggiunto un ulteriore livello alla sua esperienza in The Big Bang Theory lo hanno convinto ad accettare di tornare.