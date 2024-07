The Big Bang Theory, il cofanetto DVD con tutte le stagioni in sconto per il Prime Day Amazon

In relazione al Prime Day 2024 di Amazon, i fan di The Big Bang Theory possono attualmente trovare la raccolta DVD con tutte le stagioni della serie in offerta.

Fra le sit-com più acclamate, elogiate, citate e ricordate degli ultimi anni, troviamo The Big Bang Theory. Il lungo viaggio dei suoi protagonisti ha sfruttato e in seguito prodotto modelli per il piccolo schermo, avvicendando agli eventi principali alcuni tormentoni e modi che sono rimasti impressi nell'immaginario comune più generalmente conosciuto. Le vicissitudini di Penny, Leonard, Sheldon e tutti gli altri hanno avuto un successo enorme e forse inaspettato, raccontando di una specifica tipologia di pubblico per poi, inevitabilmente, parlare a tutti quanti col tempo.

Nel pensare agli appassionati che hanno seguito questa serie dall'inizio alla fine, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la raccolta DVD con tutte le stagioni di The Big Bang Theory in sconto grazie a un'offerta riservata ai clienti Prime, in occasione del cosiddetto Prime Day 2024 del 16-17 luglio. In questi giorni avete la possibilità di trovare la serie a 42,42€ contro i 129.99€ del prezzo di listino suggerito dalla compagnia (lo sconto è del 67,37%). Se siete interessati al recupero di questa raccolta è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa passare dal box qui sotto.

Il successo e impatto di The Big Bang Theory

Fin dal suo debutto nel 2007, The Big Bang Theory ha ottenuto un successo straordinario. La serie ha attirato milioni di spettatori per ogni episodio, raggiungendo un picco di ascolti nella settima stagione. Con 12 stagioni e 279 episodi, è diventata una delle sitcom più longeve nella storia della televisione americana, ricevendo numerosi premi tra cui diversi Emmy Awards e un Golden Globe.

The Big Bang Theory, Jim Parsons tornerebbe in una serie sequel a un'unica condizione

The Big Bang Theory ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop e sul pubblico. Ha portato la cultura nerd e geek sotto i riflettori, rendendola più mainstream e accettabile, con concetti scientifici complessi e riferimenti alla cultura pop diventati comuni nelle conversazioni quotidiane. La serie ha influenzato altri programmi televisivi e film, generando un vasto merchandising.