Kaley Cuoco: "Mentre ero nuda nella mia camera d'hotel mi è apparso uno sconosciuto"

La star di The Big Bang Theory ha raccontato un terribile episodio che le è accaduto qualche ora prima in albergo.

A causa di uno sconosciuto, Kaley Cuoco ha raccontato di non poter più guardare un asciugacapelli rispetto a prima. Nell'ultima puntata del Late Night, l'attrice ha raccontato a Seth Meyers un'esperienza assurda vissuta soltanto qualche ora prima.

Cuoco ha ripensato a quell'episodio mentre si trovava dietro le quinte del programma per prepararsi ad andare in onda. La star ne ha parlato inizialmente con il suo team e poi l'ha raccontato a Meyers davanti alle telecamere.

Intruso in stanza

"Mi è successa una cosa davvero strana due ore fa" ha esordito Cuoco "È assurdo. L'asciugacapelli si è acceso e ho avuto subito un flashback da PTSD (Disturbo da Stress Post-Traumatico), perché avevo rimosso quest'episodio dalla mia mente. Ho detto al mio team che non avrebbero creduto a quello che era successo in hotel poche prima".

Kaley Cuoco in una scena di Gioco di ruolo

Kaley Cuoco ha spiegato che si trovava in bagno completamente nuda per la doccia e ha acceso il phon per asciugarsi i capelli e ad un certo punto ha alzato lo sguardo nello specchio e ha visto un uomo nella stanza. Si trattava di una persona che probabilmente lavorava nell'hotel.

L'epilogo

Probabilmente accortosi di essere entrato nella stanza al momento sbagliato, l'individuo è indietreggiato e ed è uscito, con andatura lenta e passo felpato. Secondo Kaley Cuoco, l'uomo potrebbe essersi accorto dell'errore e avrebbe deciso di uscire silenziosamente per non farsi vedere.

Cuoco l'ha paragonato ad una persona che vede un orso in un bosco e cerca di non fare movimenti bruschi prima di rivolgersi a lui e ricevere delle scuse ripetute e un'uscita di scena repentina:"Dicono che il posto migliore per raccontare certe cose sia un talk show" ha scherzato l'interprete di Penny in The Big Bang Theory e Cassie Bowden in The Flight Attendant.