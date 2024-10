The Big Bang Theory: arriva la reunion di due star della serie, ma in un modo inaspettato

Mentre i lavori per i nuovi spin-off continuano, ci sono altri modi per vedere di nuovo insieme le star dell'amata serie

Mentre il mondo di The Big Bang Theory è attualmente concentrato sullo sviluppo di alcuni nuovi spin-off, i membri del cast dell'iconica sit-com sono impegnati in altri progetti.

Melissa Rauch, che ha interpretato Bernadette in oltre 200 episodi di The Big Bang Theory, ha trascorso gli ultimi due anni come protagonista del reboot di Night Court della NBC. Quando il mese prossimo debutterà la terza stagione di questa serie, la Rauch sarà protagonista di una reunion con Mayim Bialik, una delle sue storiche co-protagoniste nel ruolo di Amy.

Night Court tornerà sulla NBC per la sua terza stagione solo il 19 novembre, ma la serie ha già rivelato che la sua prossima grande guest star sarà l'amata star di Big Bang Theory. La Bialik sarà guest all'inizio della stagione dove reciterà nei panni di una versione fittizia di se stessa.

The Big Bang Theory: Kaley Cuoco, Melissa Rauch e Mayim Bialik in The Focus Attenuation

La Bialik apparirà nell'episodio Night Court come imputata in un caso gestito dal giudice Abby Stone interpretato dalla Rauch. All'inizio, Abby inizia ad avvicinarsi alla Bialik perché è una grande fan della serie televisiva Blossom dell'attrice. Non ci vuole molto, però, perché Abby scopra che Bialik è in realtà la sua stalker.

The Big Bang Theory, Chuck Lorre: "Non ho aggiunto più sesso tra Kaley Cuoco e Johnny Galecki dopo la rottura"

Questo episodio di Night Court segnerà la prima volta che Bialik e Rauch appaiono insieme sullo schermo dopo la conclusione di The Big Bang Theory nel 2019. Rauch si era unita alla serie nel 2009 ed è diventata in seguito una series regular, apparendo in 209 episodi in totale. Bialik si è unita l'anno dopo, nel 2010, ed è apparsa in un totale di 203 episodi. Pur avendo iniziato la loro carriera come personaggi secondari, entrambi sono diventati parte integrante del cast principale di The Big Bang Theory.

Con la fine di Young Sheldon, il franchise non si è fermato ma è impegnato su diversi fronti. Lo spin-off Georgie and Mandy's First Marriage è già iniziato sulla CBS mentre su Max, invece, è in lavorazione un altro spin-off che probabilmente seguirà i personaggi che spesso si trovano nel negozio di fumetti di Stuart. Brian Posehn, Lauren Lapkus e Kevin Sussman sono stati ingaggiati per la serie e potrebbero interpretare i nuovi protagonisti.