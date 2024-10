The Big Bang Theory: lo spinoff vede l'arrivo di tre membri del cast originale

Continua ad espandersi l'universo di The Big Bang Theory dopo la fine della serie madre. Un nuovo spin-off per HBO Max coinvolgerà altri tre membri del cast della serie principale quindi già conosciuti dai fan storici della sit-com.

I tre personaggi contribuiranno a mantenere vivo il legame tra The Big Bang Theory e le altre produzioni che nascono proprio dalla serie originale. Dopo il successo di Young Sheldon, un'altra avventura è pronta ad iniziare per gli appassionati di TBBT.

Volti conosciuti

Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus hanno firmato degli accordi preliminari per riprendere i loro ruoli interpretati in The Big Bang Theory nonostante lo show non sia stato ancora ufficialmente approvato. Lo spin-off è opera di Chuck Lorre, co-creatore e produttore esecutivo di TBBT.

Kevin Sussman, Kunal Nayyar e Jim Parsons in una scena di The Big Bang Theory

In The Big Bang Theory, Kevin Sussman interpreta Stuart Bloom, il gestore del negozio di fumetti, che nel corso dello show diventerà un personaggio regolare del cast. Lauren Lapkus era Denise, l'assistente del negozio che in seguito inizia a frequentare Stuart. Brian Posehn interpretava il geologo Ben Kibbler, comparendo in diversi episodi proprio accanto a Sussman e Lapkus.

In totale, Kevin Sussman ha partecipato a 84 episodi, Lauren Lapkus a 8 episodi mentre Brian Posehn a 15 episodi. La nuova serie, ancora senza titolo, dev'essere ancora ufficializzata ma potrebbe diventare il quarto show del franchise di The Big Bang Theory.

La serie originale, che raccontava le vicende di un gruppo di scienziati nerd, ha raggiunto i 279 episodi in 12 stagioni, dal 2007 al 2019. Il prequel, Young Sheldon, si concentrava sull'infanzia di Sheldon Cooper, con 141 episodi in 7 stagioni dal 2017 al 2024. Quest'ultima serie ha successivamente lanciato uno spin-off, Georgie & Mandy's First Marriage, che debutterà la prossima settimana negli USA su CBS, seguendo le vicende del fratello di Sheldon e di sua cognata.