The Big Bang Theory 12: il cameo di Sarah Michelle Gellar nel gran finale

Sarah Michelle Gellar è comparsa a sorpresa in un cameo nell'episodio finale di The Big Bang Theory.

La star di Buffy - L'ammazzavampiri ha voluto omaggiare il gran finale di The Big Bang Theory, comparendo in un cameo. Sarah Michelle Gellar è la donna che accompagna Raj alla cerimonia del Premio Nobel a Sheldon ed Amy. L'idea per il quasi crossover con Buffy "è venuta alla fine del processo narrativo", come ha svelato lo showrunner Steve Holland.

The Big Bang Theory: Sarah Michelle Gellar e Kunal Nayyar nell'episodio finale

"Sapevamo che Raj non avrebbe avuto nessuno accanto a cui sedersi nel volo per Stoccolma e il co-creatore della serie Chuck Lorre ha detto 'Potrebbe esserci qualcuno di divertente seduto vicino a lui'. Così abbiamo cominciato a pensare chi avrebbe potuto essere questa persona. Sono stato un fan di Buffy per anni. probabilmente è la serie tv che ho guardato più di ogni altra. Credo che un sacco di sceneggiatori siano fan di Buffy. Avere Sarah nel finale sarebbe stata un'esperienza eccitante per noi e per i personaggi."

The Big Bang Theory 12, ultima stagione: cosa ci mancherà di Sheldon e compagni

Steve Holland ci tiene a precisare che Raj e Sarah sono solo amici: "C'è una linea di demarcazione in cui lei chiarisce a lui che quello non è un appuntamento. Siamo consapevoli che Sarah Michelle Gellar è felicemente sposata con Freddie Prinze Jr., non volevamo creare scompiglio. Ma è comunque vedere Raj felice, intento a passare la serata con una delle sue celebri cotte."