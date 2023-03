The Bear: il primo trailer della Stagione 2 svela la data d'uscita

FX ha diffuso il primo teaser trailer della Stagione 2 di The Bear, l'acclamata serie con protagonista Jeremy Allen White, che tornerà in onda a partire dal prossimo giugno. In Italia arriverà in streaming su Disney+, come accaduto con la prima stagione.

Come vediamo nel filmato: "Non è una riapertura, è una rinascita", con le immagini che ci mostrano i componenti della squadra di cuochi capitanati da Jeremy Allen White che si preparano all'apertura del nuovo locale (The Bear), riagganciandosi al finale della scorsa stagione.

The Bear segue un giovane chef di formazione classica che torna a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia dopo la morte del fratello. La serie è interpretata da Jeremy Allen White (Carmen "Carmey" Berzatto), Ebon Moss-Bachrach (Richard "Richie" Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina) e Abby Elliott (Natalie "Sugar" Berzatto).

Creata da Christopher Storer, la seconda stagione sarà composta da 10 episodi, due in più rispetto alla prima, e sarà incentrata sull'apertura del nuovo ristorante.

The Bear, nella Stagione 2 ci sarà una relazione tra Carmy e Sydney?

Le star White ed Edebiri e la produttrice esecutiva Joanna Calo hanno dichiarato a Variety a gennaio che la relazione tra Carmey e Sydney non andrà oltre il loro ruolo di colleghi nella seconda stagione. "Volevamo creare qualcosa che riguardasse l'amicizia e la collaborazione", ha detto Storer. "È davvero divertente che questa sia una delle cose cui la gente si è fissata di più, di tutte le cose che accadono nello show!".