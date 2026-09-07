The Bear: Rob Reiner vince un Emmy postumo, superando anche il record del padre

L'attore e regista, scomparso nove mesi fa, ha ricevuto il riconoscimento come miglior guest star comedy per la sua partecipazione a The Bear. La vittoria stabilisce anche un nuovo record agli Emmy, superando quello appartenuto al padre Carl Reiner.

Rob Reiner torna idealmente sul palco degli Emmy a nove mesi dalla sua scomparsa. L'attore e regista ha conquistato il premio come miglior guest actor in una serie comedy per la sua partecipazione a The Bear, imponendosi su nomi come Michael J. Fox e Brett Goldstein per Shrinking, Hamish Linklater per Widow's Bay, Christopher McDonald per Hacks e Connor Storrie per Saturday Night Live.

Rob Reiner vince l'Emmy dopo la morte

Si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo perché arriva dopo la morte di Reiner, avvenuta a 78 anni nel dicembre 2025. L'artista è stato infatti ucciso insieme alla moglie Michele Singer Reiner.

Rob Reiner sul set

A ritirare la statuetta al suo posto è stata Wendi McLendon-Covey. Il momento è stato accolto dal pubblico con una standing ovation durata circa un minuto, trasformando la premiazione in uno degli omaggi più emozionanti della serata. La vittoria ha inoltre un peso storico: Reiner è il primo interprete a ricevere un Emmy postumo per una performance televisiva dai tempi di Raúl Juliá, premiato nel 1995 per The Burning Season.

Il premio ottenuto per The Bear non rappresenta soltanto un riconoscimento alla carriera di Reiner, ma modifica anche la storia degli Emmy.

L'ultima vittoria dell'attore risaliva infatti al 1978, quando aveva conquistato per il secondo anno consecutivo l'Emmy come miglior attore non protagonista per All in the Family. Tra quella statuetta e quella ricevuta ora sono trascorsi 48 anni, un intervallo senza precedenti nella storia degli Emmy per una vittoria nella categoria attoriale. E il dettaglio più curioso riguarda proprio la sua famiglia.

Il precedente record apparteneva infatti a Carl Reiner, padre di Rob. Il leggendario attore, sceneggiatore, regista e produttore aveva vinto il suo primo Emmy nel 1958 per Caesar's Hour, per poi tornare a conquistare un premio nel 1995 grazie alla sua partecipazione a Mad About You: un intervallo di 37 anni. Rob Reiner ha quindi battuto il record stabilito dal padre, peraltro nella stessa categoria degli Emmy dedicata alle guest star comedy.

Da The Princess Bride a The Bear: uno degli ultimi ruoli di Reiner

La vittoria arriva a coronamento di una carriera che ha attraversato alcune delle commedie e dei film più amati della storia di Hollywood.

Una scena con Rob Reiner

Reiner è stato infatti il regista di titoli come This Is Spinal Tap, The Princess Bride, Harry, ti presento Sally... e Codice d'onore. Parallelamente, ha costruito una lunga carriera come attore, iniziata ben prima dei grandi successi dietro la macchina da presa.

La sua partecipazione a The Bear rappresenta così uno degli ultimi lavori sullo schermo dell'artista. La serie FX, diventata uno dei titoli più premiati della televisione americana contemporanea, gli ha regalato un riconoscimento arrivato quando Reiner non poteva più riceverlo personalmente.

La sua figura era stata già ricordata durante la cerimonia degli Oscar 2026, dove il regista è comparso nel tradizionale segmento In Memoriam dedicato alle personalità del cinema scomparse nell'ultimo anno. La vittoria di Rob Reiner arriva nel corso di un'edizione degli Emmy particolarmente combattuta. A guidare le nomination del 2026 è stata The Pitt, con 25 candidature, seguita da Hacks, Widow's Bay e Beef.

La cerimonia degli Emmy è stata divisa in più serate. Una versione montata delle prime due notti andrà in onda su FXX sabato 12 settembre alle 20 negli Stati Uniti, mentre la 78ª cerimonia degli Emmy si svolgerà lunedì 14 settembre alle 20 ET al Peacock Theater di Los Angeles.