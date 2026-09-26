Tim Battiti Live 2000 Hits, stasera su Canale 5: scaletta e cantanti

Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono lo speciale dedicato ai grandi successi degli anni Duemila con tanti artisti e tormentoni che hanno segnato un'intera generazione.

Le grandi hit dei primi 25 anni del nuovo millennio tornano protagoniste in televisione con Tim Battiti Live 2000 Hits, lo speciale musicale di Canale 5 che riporta sul palco alcuni dei tormentoni più amati degli anni Duemila. Un appuntamento pensato per ripercorrere, attraverso la musica, un periodo che ha segnato più di una generazione.

Alla conduzione ci sono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, protagonisti di una serata che rappresenta una sorta di appendice del tradizionale appuntamento musicale estivo. Lo show è stato registrato lo scorso 27 giugno a Trani, in Piazza Quercia, e arriva ora sul piccolo schermo dopo l'attesa legata alla messa in onda.

La formula punta sulla nostalgia, ma anche sulla presenza di alcuni degli artisti più popolari della scena musicale italiana degli ultimi anni. La scaletta attraversa infatti epoche e generi differenti, riportando al centro brani diventati veri tormentoni.

Tim Battiti Live 2000 Hits, la scaletta e i cantanti dello speciale

Tra i brani che ascolteremo durante la serata ci sono Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea Din Teï di Haiducii, La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, Calma e sangue freddo di Luca Dirisio e Dedicato a te de Le Vibrazioni.

Non mancheranno inoltre Maria Salvador di J-Ax, insieme a El mismo sol e Sofia di Alvaro Soler, per una playlist che attraversa i primi 25 anni del nuovo millennio e riporta sul palco alcuni dei successi più riconoscibili di quel periodo. Il cast annunciato comprende:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Angelina Mango

Annalisa

Anna Tatangelo

Articolo 31

Baby K

Benji & Fede

Dolcenera

Elodie

Emma

Fabio Rovazzi

Fedez

Geolier

Gemelli Diversi

Giusy Ferreri

Irama

Marco Carta

Marco Mengoni

Negramaro

Rocco Hunt

Sugarfree

Alla regia dello speciale c'è Luigi Antonini. Un appuntamento, dunque, costruito tra grandi ritorni, hit indimenticabili e protagonisti della musica italiana, con l'obiettivo di riportare il pubblico dentro l'atmosfera dei primi anni Duemila.