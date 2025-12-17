Caso Rob Reiner, il figlio Nick rischia la pena di morte

Nick Reiner, figlio di Rob Reiner e Michele Singer, è accusato di due capi d'imputazione per omicidio in relazione alla morte dei suoi genitori, avvenuta nell'abitazione dei Reiner a Brentwood, in California.

Dopo la diffusione della notizia della morte dei coniugi Reiner, il figlio della coppia è stato fermato in un luogo non lontano dalla casa di famiglia, dopo aver preso una camera d'albergo nella zona.

La pena possibile per Nick Reiner

Le accuse nei confronti del presunto omicida prevedono una pena massima dell'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata o la pena di morte, come ha dichiarato in una conferenza stampa il procuratore distrettuale di Los Angeles Nathan Hochman.

Secondo le imputazioni, che verranno formalmente presentate martedì pomeriggio, Nick Reiner avrebbe utilizzato un coltello per uccidere i propri genitori. Le accuse includono la 'circostanza speciale' di omicidi multipli e proprio per questo motivo la pena di morte sarebbe possibile.

Rob Reiner sul set di Mai così vicini

"I procedimenti giudiziari che coinvolgono membri della stessa famiglia sono tra i casi più difficili e più strazianti che questo ufficio si trova ad affrontare, a causa della natura intima e spesso brutale dei crimini in questione" ha dichiarato Hochman durante l'incontro con la stampa. In California le esecuzioni sono sospese dal 2019 ma la pena di morte è stata ripristinata proprio da Hochman, che ha revocato la moratoria del suo predecessore, George Gascón.

L'omicidio dei coniugi Reiner e le dipendenze del figlio nel film Being Charlie

Rob e Michele Reiner sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione domenica pomeriggio, verso le 15.40, e sarebbero stati uccisi a coltellate. In passato, Nick Reiner aveva raccontato i propri problemi con le dipendenze scrivendo il film Being Charlie, diretto dal padre Rob Reiner, basandosi sulle sue esperienze personali.

Michele Singer era un'apprezzata fotografa e aveva incontrato Rob Reiner mentre lui lavorava al film Harry, ti presento Sally. Stimato regista e attore, Rob Reiner è famoso per aver diretto lungometraggi amati da critica e pubblico come Stand By Me - Ricordo di un'estate, Harry, ti presento Sally e La storia fantastica.