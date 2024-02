The Bear 3, Jeremy Allen White: 'Spero che Carmy abbia un lieto fine nella terza stagione'

La star di The Bear, Jeremy Allen White, parla delle speranze per il suo personaggio Carmy mentre le riprese della terza stagione stagione si avvicinano.

The Bear ha fatto piazza pulita ai SAG Awards sabato scorso, portandosi a casa i premi per il miglior ensemble, miglior attore per Jeremy Allen White, e miglior attrice per Ayo Edebiri in una serie commedia. Nel backstage, White ha raccontato quali sono le sue speranze per il suo personaggio Carmy, visto che la serie è stata rinnovata per una terza stagione.

"Ero in volo per Chicago e mi è stato lasciato un bigliettino su un tovagliolo mentre ero in aereo. C'era scritto solo: 'Spero che Carmy abbia un lieto fine'. Credo che sia l'unica cosa che spero davvero. Che impari a capire un po' meglio se stesso, che apprezzi quello che ha e che trovi un po' di pace", ha raccontato Allen White.

Ha poi aggiunto: "Quello che voglio che la gente si porti via o capisca è che per me lo show parla molto della solitudine e di come combatterla. Come trovare un senso di appartenenza, come comunicare e come entrare in connessione con gli altri. Spero che chi lo guarda si diverta e si senta meno solo. Penso che gran parte dello spettacolo riguardi la famiglia ritrovata e la connessione che tutti noi cerchiamo sempre".

The Bear

The Bear segue Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo la morte straziante del fratello. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

The Bear è reduce da una stagione ricca di premi, che ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui 10 Emmy Awards come miglior serie comica, miglior attore e attrice in una commedia, rispettivamente per White e Edebiri.