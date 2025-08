The Batman 2: un noto villain DC farà il suo ingresso nel film? La reazione di James Gunn

Dopo aver affrontato l'Enigmista in The Batman, il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson dovrà prepararsi ad affrontare nuove minacce nel sequel di Matt Reeves.

Nonostante non ci sia ancora alcuna conferma sul cast di The Batman 2, i fan stanno seguendo parecchi rumor intorno alla lavorazione. James Gunn è un interlocutore piuttosto apprezzato, vista la sua propensione a rispondere direttamente alle domande.

La risposta di James Gunn sul possibile villain in The Batman 2

Un fan ha chiesto su Threads, interpellando James Gunn, se ci fosse qualche verità sulla voce secondo cui Hush, uno dei villain DC sarà presente in The Batman 2.

Jeffrey Wright e Robert Pattinson in The Batman

"Ancora una volta: tutto ciò che hai sentito è un'ipotesi o qualcosa di inventato" ha risposto quasi subito James Gunn. In effetti, quando circolano voci relative a film o serie tv DC bisogna sempre prenderle con le pinze. Oltretutto, Matt Reeves non hai mai menzionato alla possibilità di vedere Hush nel film quindi è difficile pensare che ciò accadrà.

Quale sarà il villain DC in The Batman 2?

Allontanando la possibilità di vedere Hush in The Batman 2, è difficile stabilire quale potrà essere il villain del sequel di Matt Reeves, in uscita nel 2027.

Esistono ancora teorie secondo cui il Joker di Barry Keoghan sarà l'antagonista principale, oppure che Colin Farrell nei panni di Oz Cobb, dopo essere stato protagonista nella serie The Penguin, avrà un ruolo importante.

Attualmente, The Batman 2 è in fase di pre-produzione, e il processo di casting è probabilmente già in corso e quindi nel periodo autunnale potrebbero essere previsti degli annunci che potrebbero includere anche il nome del villain di Batman nel secondo capitolo.