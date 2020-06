The Batman: Zoë Kravitz parla del costume di Catwoman

Zoë Kravitz, interprete di Catwoman in The Batman, ha parlato del costume del suo personaggio che non vede l'ora di tornare a indossare quando le riprese ripartiranno a luglio.

Zoë Kravitz sul red carpet di Venezia 2014 per Good Kill

Zoë Kravitz, interprete di Catwoman in The Batman, ha parlato del costume del suo personaggio, svelando che molto probabilmente l'avremmo già visto se non fosse stato per la situazione attuale. Questa, infatti, è la dichiarazione riportata dal sito Movie Web: "Penso che se non fosse accaduto tutto questo il costume sarebbe già stato reso pubblico. È buffo, non immaginavo quanto sarebbe difficile rendere originale un costume del genere. Ma la nostra costumista, Jacqueline Durran, è un genio."

L'attrice ha anche svelato che il costume è frutto di conversazioni tra lei, Durran e il regista Matt Reeves, elogiando il cineasta per l'approccio collaborativo sul set del film, attualmente in standby per cause di forza maggiore e previsto per l'autunno del 2021 nelle sale, dopo essere stato inizialmente annunciato come titolo estivo.

Zoë Kravitz ha anche svelato, nella medesima intervista, di aver letto Anno Uno di Frank Miller per prepararsi, confermando ulteriormente che The Batman sarà incentrato sui primi anni di attività del vigilante di Gotham City, interpretato da Robert Pattinson.

Un altro membro del cast, Jeffrey Wright, che interpreta il Commissario Gordon, ha precedentemente suggerito che un'altra fonte d'ispirazione per il film è The Long Halloween, celebre storyline scritta da Jeph Loeb e illustrata da Tim Sale. Oltre a Selina Kyle/Catwoman vedremo anche nuove incarnazioni di altri villain già apparsi sul grande schermo, come Carmine Falcone, l'Enigmista e il Pinguino. Matt Reeves, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha descritto il progetto come un noir, con uno spazio maggiore per le doti da detective di Batman, raramente viste al cinema. Le riprese erano in corso a Londra quando c'è stato lo stop generale per tutte le produzioni audiovisive nel Regno Unito, e dovrebbero ricominciare prossimamente. Le musiche saranno firmate da Michael Giacchino, collaboratore abituale di Reeves dai tempi di Blood Story.