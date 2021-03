The Batman, lo spinoff Gotham PD "sarà incentrato sui poliziotti corrotti"

La corruzione della polizia di Gotham City al centro dello spinoff di The Batman, che sarà ambientato l'anno precedente agli eventi del film, come svela lo showrunner Joe Barton.

Lo showrunner di Gotham PD Joe Barton ha anticipato che la serie spinoff di The Batman, in preparazione per HBO Max, sarà incentrata sui poliziotti corrotti di Gotham City.

The Batman: Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz e John Turturro

Ora che le riprese di The Batman sono finalmente terminate, il regista Matt Reeves dovrebbe prestare la sua attenzione allo sviluppo della serie HBO Max che esplorerà la corruzione nel Dipartimento di Polizia di Gotham City Police. Lo show, ambientato l'anno precedente agli eventi di The Batman, ha visto un cambio di showrunner dopo l'uscita di scena di Terrence Winter, sostituito da Joe Barton.

Matt Reeves ha anticipato che la serie aggiungerà nuove dimensioni alla polizia di Gotham, esplorandone la corruzione e i lati oscuri. Sulla base del tweet di Joe Barton, sembra che la polizia di Gotham nello show non sarà moralmente centrata come il Commissario James Gordon di Jeffrey Wright.

Per conoscere ulteriori dettagli, non ci resta che attendere.

The Batman dovrebbe uscire nei cinema il 4 marzo 2022. A interpretare l'Uomo Pipistrello in una versione più giovane sarà la star Robert Pattinson. Al suo fianco troviamo Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello de l'Enigmista, Colin Farrell sarà il Pinguino e Andy Serkis il fedele maggiordomo Alfred.