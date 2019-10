The Batman: Robert Pattinson svela a chi si ispira per la voce dell'eroe di Gotham!

The Batman: Robert Pattinson ha spiegato che per la voce del suo personaggio nel film si è ispirato ad un grande attore con il quale ha già lavorato.

Per Robert Pattinson si avvicinano le riprese per The Batman e l'attore ha già anticipato chi si è ispirato per la voce del suo protagonista: Willem Dafoe. I due attori hanno già lavorato insieme per The Lighthouse.

The Batman sarà anticipato da un impegno non solo fisico per Robert Pattinson, che ha già iniziato una sessione serrata di allenamenti, ma anche mentale e psicologica. Una delle caratteristiche peculiari dell'eroe di Gotham City rimane, infatti, la voce: quando Bruce Wayne indossa il costume del Cavaliere Oscuro modifica il suo timbro, dandogli delle sfumature più profonde e l'attore ha un'idea ben precisa a chi ispirarsi.

Durante il tour promozione di The Lighthouse, in cui divide la scena con Willem Dafoe, Robert Pattinson ha raccontato di voler dare a Batman le tonalità grevi e basse del suo collega di set. "La voce di Willem in questo film è abbastanza stimolante. È abbastanza simile alla voce che vorrei fare. Penso che Batman abbia una specie di voce da pirata"; così si è espresso l'attore che nel film di Robert Eggers interpreta con Dafoe il ruolo di un guardiano di un faro sperduto in un'isola remota. Isolati da tutto, precipiteranno in una spirare di follia senza fine. Del resto anche il tour promozionale non ha risparmiato dichiarazioni folli, con Robert Pattinson che ha parlato della scena della masturbazione in The Lighthouse.

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

Per quanto riguarda invece The Batman, sappiamo che il film di Matt Reeves punterà sulle atmosfere noir, dando al personaggio creato da Bob Kane, Bill Finger delle sfumature del tutto inedite per quanto riguarda la trasposizione cinematografica, ma che tutti gli appassionati del fumetto DC Comics conoscono piuttosto bene. Così come si sta iniziando a delineare il cast, con Jeffrey Wright nei panni di Alfred Pennyworth, Paul Dano come Enigmista e Zoë Kravitz nella graffiante Catwoman. New entry Michael Gioacchino che scriverà e orchestrerà le musiche.