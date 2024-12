The Batman, Robert Pattinson: "Potrei ritirarmi dalla recitazione alla fine della trilogia"

Robert Pattinson potrebbe anche terminare la propria carriera di attore dopo aver vestito i panni del Crociato incappucciato nella trilogia pianificata dalla Warner.

L'attore ha dichiarato alla rivista The New York Times Style che la prevista trilogia di Matt Reeves su Batman potrebbe chiudere la sua carriera nel cinema. The Batman è uscito nel 2022 e il suo sequel è atteso nelle sale per la fine del 2026. L'iterazione di Reeves del supereroe dei fumetti si è anche espansa nella recente serie HBO The Penguin, che farà da ponte fino al prossimo film.

"Potrei davvero andare in pensione entro la fine di questi film", ha rivelato Pattinson sullo stato della sua carriera dopo i tre film di Reeves, aggiungendo, a proposito della recitazione nel suo complesso: "Neanche in un milione di anni avrei pensato di continuare a farlo quando ho avuto il mio primo lavoro. Non riesco a credere che stia ancora andando avanti".

Pattinson, il cui esordio a 17 anni in Harry Potter e il calice di fuoco (2005) lo ha condotto ai cinque film di Twilight, ha spiegato che la recitazione è tutta una questione di equilibrio: "La cosa principale è ricordare costantemente qual è il tuo lavoro", ha precisato. "È una disciplina per non utilizzare le proprie energie in altro modo".

The Batman ha avuto un grande impatto su Pattinson, soprattutto interpretando un personaggio che ha due lati diversi: il personaggio pubblico Bruce Wayne e Batman: "Questa era la mia idea per Bruce", ha spiegato Pattinson. "Finora è stato ritratto come un playboy. Ma se fosse completamente inetto socialmente e un po' agorafobico?".

Ora, come produttore, Pattinson ha trovato maggiore autonomia a Hollywood: "Se sei solo un attore, non incontri nessuno se non i registi che vogliono che tu interpreti un principe inglese", ha aggiunto Pattinson, prossimo protagonista di Mickey 17 di Bong Joon Ho. "Facendo questo film, ho incontrato così tante persone diverse e ho qualcosa da offrire loro. Mi ha fatto capire meglio anche quello che sto facendo come interprete".